Tres detenidos en allanamientos en Punta de Rieles, donde se incautaron más de $220.000, drogas, armas y municiones

Dos hombres, de 27 y 38 años con antecedentes penales, y una mujer de 35 sin antecedentes fueron detenidos en dos allanamientos realizados por la Policía en el marco de la investigación de un intento de rapiña ocurrida el domingo en Punta de Rieles.

A las 21:15 horas del domingo, dos hombres en moto amenazaron con un revólver a un joven de 22 años en una plaza próxima a Leonardo da Vinci y Aparicio Saravia, le intentaron robar sus pertenencias y las llaves de su moto. Al intentar encenderla, hubo un forcejeo y los delincuentes se fueron del lugar.

El joven logró recuperar sus objetos y encontró una tobillera electrónica que se le cayó a los delincuentes. La Policía investigó el dispositivo y logró identificar a la persona que la portaba, así como dos viviendas vinculadas con el caso.

Los efectivos de la seccional 25 con apoyo de la Guardia Republicana y de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) allanaron dos casas, una en la calle Congreve y otra en calle 5 y calle C, donde incautaron 221.750 pesos, 101,8 gramos de marihuana y 10,8 gramos de pasta base, un revólver calibre 38, nueve cartuchos, tres vainas y una réplica de pistola. Además, dos balanzas de precisión, 17 celulares, una moto sin matrícula y con la numeración del motor limada, ocho cajas de cigarrillos y tres anillos.

La Fiscalía de Flagrancia de 9º turno dispuso que el caso pase a la Fiscalía de Estupefacientes de 3º turno, que derivó las actuaciones a la Brigada Departamental Antidrogas.