Tres delfines fueron avistados y registrados en el océano Atlántico en Punta del este muy cerca de La barra.
Tres delfines fueron avistados y registrados en el Océano Atlántico en Punta del este
La organización Yaqu Pacha Uruguay, especialista en toninas, identificó a los tres delfines como Opuesta, Luna y Muesca abajo, que ya fueron avistados en costas uruguayas anteriormente.
Según contó a Subrayado Álvaro Pérez Tort, de Ballenas Uy, las empezaron a registrar en el parador "La Gorgorita" ubicado en la Parada 36.
“ Estos delfines que son costeros son las Toninas, le llamamos más comúnmente toninas y no es nada atípico, pero siempre es un placer poder observarlos”.
Seguí leyendo
Gonzalo Moratorio y su equipo fueron premiados por investigación contra el cáncer
La organización Yaqu Pacha Uruguay, especialista en toninas, identificó a los tres delfines como Opuesta, Luna y Muesca abajo, que ya fueron avistados en costas uruguayas anteriormente.
Temas de la nota
Lo más visto
Policiales
Quién era el exjuez que fue asesinado y cuyos restos fueron encontrados incinerados en un auto
ampliación de pericias
Caso Gusanito Manzana: autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias
policiales
Dispararon contra un auto de investigaciones de la Policía en Peñarol
CARPE DIEM
"Es el sueño": crearon una cooperativa de cohabitación y cuidados para mayores de 50 años y buscan más socios
PROMESA DE CAMPAÑA
Dejá tu comentario