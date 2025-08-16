Tres delfines fueron avistados y registrados en el océano Atlántico en Punta del este muy cerca de La barra.

Según contó a Subrayado Álvaro Pérez Tort, de Ballenas Uy, las empezaron a registrar en el parador "La Gorgorita" ubicado en la Parada 36.

“ Estos delfines que son costeros son las Toninas, le llamamos más comúnmente toninas y no es nada atípico, pero siempre es un placer poder observarlos”.

La organización Yaqu Pacha Uruguay, especialista en toninas, identificó a los tres delfines como Opuesta, Luna y Muesca abajo, que ya fueron avistados en costas uruguayas anteriormente.

