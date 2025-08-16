RECIBÍ EL NEWSLETTER
mirá el video

Tres delfines fueron avistados y registrados en el Océano Atlántico en Punta del este

La organización Yaqu Pacha Uruguay, especialista en toninas, identificó a los tres delfines como Opuesta, Luna y Muesca abajo, que ya fueron avistados en costas uruguayas anteriormente.

delfines

Tres delfines fueron avistados y registrados en el océano Atlántico en Punta del este muy cerca de La barra.

Según contó a Subrayado Álvaro Pérez Tort, de Ballenas Uy, las empezaron a registrar en el parador "La Gorgorita" ubicado en la Parada 36.

“ Estos delfines que son costeros son las Toninas, le llamamos más comúnmente toninas y no es nada atípico, pero siempre es un placer poder observarlos”.

gonzalo moratorio y su equipo fueron premiados por investigacion contra el cancer
Seguí leyendo

Gonzalo Moratorio y su equipo fueron premiados por investigación contra el cáncer

La organización Yaqu Pacha Uruguay, especialista en toninas, identificó a los tres delfines como Opuesta, Luna y Muesca abajo, que ya fueron avistados en costas uruguayas anteriormente.

Temas de la nota

Lo más visto

Quién era el exjuez que fue asesinado y cuyos restos fueron encontrados incinerados en un auto
Policiales

Quién era el exjuez que fue asesinado y cuyos restos fueron encontrados incinerados en un auto
ampliación de pericias

Caso Gusanito Manzana: autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias
policiales

Dispararon contra un auto de investigaciones de la Policía en Peñarol
CARPE DIEM

"Es el sueño": crearon una cooperativa de cohabitación y cuidados para mayores de 50 años y buscan más socios
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes

Te puede interesar

Asesor de ANII en Israel renunció y disparó contra Lubetkin es sí un judío de mierda video
relaciones internacionales

Asesor de ANII en Israel renunció y disparó contra Lubetkin "es sí un judío de mierda"
Foto archivo video
Policiales

Ghione no continuará al frente de la investigación contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés
Gonzalo Moratorio y su equipo fueron premiados por investigación contra el cáncer video
salud

Gonzalo Moratorio y su equipo fueron premiados por investigación contra el cáncer

Dejá tu comentario