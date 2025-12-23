RECIBÍ EL NEWSLETTER
MOVIMIENTO POR FIESTAS

Tres Cruces cierra el martes con 1.200 servicios y prevé mil toques en la jornada previa al 25 de diciembre

En la temporada, se refuerzan los servicios hacia el este, principalmente con destino a Maldonado y Rocha. Pero, por estas fechas, se incrementa el movimiento desde y hacia Montevideo con destino a todo el país.

movimiento-tres-cruces-23-diciembre-2025

Este martes 23, la jornada cerrará con 1.200 servicios entre partidas y arribos, y el miércoles 24 serán menos, en el entorno de mil, porque el movimiento comienza a disminuir en el correr de la tarde hasta mermar en la previa al 25 de diciembre, indicó a Subrayado el jefe de la torre de control, Pablo Saraví.

En la temporada, se refuerzan los servicios hacia el este, principalmente con destino a Maldonado y Rocha. Pero, por estas fechas, se incrementa el movimiento desde y hacia Montevideo con destino a todo el país. No solo hacia el este sino que también a Paysandú, Salto, Rivera y Artigas.

Subrayado conversó con varios viajeros este martes en Tres Cruces.

TESTIMONIOS VIAJEROS

