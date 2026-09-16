Tres condenados por ingreso y venta de cigarrillos de contrabando al país; incautaron más de 5 millones de pesos

Un operativo de Aduanas permitió la incautación de 245.200 cigarrillos de origen paraguayo ingresados de contrabando al país y tres personas resultaron condenadas.

Después de cuatro meses de investigación, funcionarios del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) junto con el Departamento de Vigilancia Regional Sur y el apoyo del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior en coordinación con la Fiscalía, a cargo de Sandra Fleitas, realizó la Operación El Ave.

El objetivo era desarticular una organización de ingreso, traslado y distribución de cigarrillos de origen paraguayo para su venta en el país.

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El domingo de noche, los aduaneros y la Policía detuvieron un auto Chevrolet Corsa en el cruce de avenida de las Instrucciones y Aparicio Saravia. En el vehículo encontraron 150.000 unidades de cigarrillos marca Gift y su conductor fue detenido.

Al día siguiente, el lunes, se realizaron cinco allanamientos y se emitió una orden de detención para el encargado de la maniobra. De acuerdo a la investigación, era el responsable de levantar la mercadería y oficiaba como el nexo logístico de la organización. Tres allanamientos se realizaron en una distribuidora, un almacén y un club nocturno en el departamento de Canelones. Los otros dos fueron en Montevideo, a la casa del encargado de la maniobra y a la de su socio.

Además de los 245.200 cigarrillos, se incautaron dos vehículos, una importante cantidad de bebidas alcohólicas, cinco celulares y dos equipos DVR. El total de lo incautado supera los 5 millones de pesos.

Tres detenidos fueron condenados por contrabando y receptación agravada, mientras que una cuarta persona permanece detenida a la espera de la resolución judicial sobre su situación.