Un violento incidente se registró en la noche de este sábado en la cancha de Peñarol de Rivera, donde disturbios previo a un partido de la categoría Sub 17 terminaron con tres adolescentes heridos.
Tres adolescentes heridos tras ataque con machetes en una cancha de fútbol en Rivera
Cuatro jóvenes armados irrumpieron en los vestuarios y dejaron tres heridos; hay cuatro detenidos.
De acuerdo con los comunicados difundidos por los clubes involucrados y la información policial, el ataque ocurrió en la zona de los vestuarios, cuando jóvenes armados irrumpieron y agredieron a jugadores que se preparaban para disputar el partido.
Según testigos, cuatro adolescentes ingresaron con machetes y generaron disturbios, hecho que obligó a intervenir a la Policía. Al llegar, los efectivos encontraron a los jugadores heridos. Los lesionados fueron trasladados al hospital local, donde dos recibieron suturas por los cortes y pudieron regresar a sus hogares, mientras que otro debió ser operado por una lesión en la mano y permanece internado, fuera de peligro.
Denuncian que dos adolescentes de 13 y 14 años fueron perseguidos, acosados y amenazados por ser judíos
Frontera Rivera Chico, uno de los clubes afectados, emitió un comunicado aclarando la situación de salud de sus futbolistas y agradeció a las personas que colaboraron. También expresó su preocupación por el nivel de violencia.
Por su parte, el Club Charrúas, rechazó haber tenido participación en los hechos y criticó acusaciones. Además, se solidarizó con los adolescentes que resultaron heridos.
En paralelo, la Policía detuvo a cuatro adolescentes, tres de ellos porque llevaban consigo machetes que fueron incautados en el momento. La Dirección de Investigaciones trabaja en el caso junto a Fiscalía de turno, que intenta esclarecer cómo se originó el ataque y determinar el motivo y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
Dejá tu comentario