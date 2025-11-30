RECIBÍ EL NEWSLETTER
Violencia entre jóvenes

Tres adolescentes heridos tras ataque con machetes en una cancha de fútbol en Rivera

Cuatro jóvenes armados irrumpieron en los vestuarios y dejaron tres heridos; hay cuatro detenidos.

Policía-Rivera-homicdio-Bárbara-Prieto.jpg

Un violento incidente se registró en la noche de este sábado en la cancha de Peñarol de Rivera, donde disturbios previo a un partido de la categoría Sub 17 terminaron con tres adolescentes heridos.

De acuerdo con los comunicados difundidos por los clubes involucrados y la información policial, el ataque ocurrió en la zona de los vestuarios, cuando jóvenes armados irrumpieron y agredieron a jugadores que se preparaban para disputar el partido.

Según testigos, cuatro adolescentes ingresaron con machetes y generaron disturbios, hecho que obligó a intervenir a la Policía. Al llegar, los efectivos encontraron a los jugadores heridos. Los lesionados fueron trasladados al hospital local, donde dos recibieron suturas por los cortes y pudieron regresar a sus hogares, mientras que otro debió ser operado por una lesión en la mano y permanece internado, fuera de peligro.

Frontera Rivera Chico, uno de los clubes afectados, emitió un comunicado aclarando la situación de salud de sus futbolistas y agradeció a las personas que colaboraron. También expresó su preocupación por el nivel de violencia.

Por su parte, el Club Charrúas, rechazó haber tenido participación en los hechos y criticó acusaciones. Además, se solidarizó con los adolescentes que resultaron heridos.

En paralelo, la Policía detuvo a cuatro adolescentes, tres de ellos porque llevaban consigo machetes que fueron incautados en el momento. La Dirección de Investigaciones trabaja en el caso junto a Fiscalía de turno, que intenta esclarecer cómo se originó el ataque y determinar el motivo y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

