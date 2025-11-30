Nacional y Peñarol van por el campeonato: juegan desde las 16:30 en el GPC y estos son los posibles equipos

Foto: Punto penal, Canal 10. Inspección de la Guardia Republicana en las tribunas del GPC previo al clásico.

Nacional y Peñarol juegan este domingo la gran final del Campeonato Uruguayo 2025. La primera serie resultó con empate 2-2 en el Campeón del Siglo el fin de semana pasado y ahora la definición está abierta.

El partido se jugará desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central , estadio tricolor, en La Blanqueada, lugar en el que ya hay un operativo de seguridad importante .

De sus concentraciones, primero saldrá Peñarol alrededor de 13:50 horas; y luego lo hará Nacional, a las 14:15. Por razones de seguridad, primero arribarán los aurinegros al estadio.

Seguí leyendo Zona de exclusión, vallado y doble control en La Blanqueada: así es el operativo de seguridad por el clásico

Punto penal (Canal 10) informó los posibles equipos de cada uno.

Nacional jugaría con Mejía, Ancheta, Coates, Millán, Romero, Oliva, Boggio, Rodríguez, López, Gómez y Carneiro.

Y Peñarol con Cortés, Milans, Gularte, Herrera, Olivera, Remedi, Sosa, Trindade, Fernández, Silvera y Arezo.

El árbitro del encuentro será Gustavo Tejera. Sus asistentes serán Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto juez será Andrés Martínez. En el VAR estarán Diego Dunajec, Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló.

En caso de que Peñarol salga campeón, no habrá entrega de premios en el lugar, sino que será otro día y eso lo definirá el club más adelante. Si Nacional es campeón, la premiación se desarrollará con normalidad con su público.

Convocados.

Mirá la lista de convocados de Nacional.

image

Mirá la lista de convocados de Peñarol.