RECIBÍ EL NEWSLETTER
Clásico

Nacional y Peñarol van por el campeonato: juegan desde las 16:30 en el GPC y estos son los posibles equipos

El Campeonato Uruguayo 2025 se define en el Gran Parque Central; si en los 90 minutos hay empate, habrá alargue y, si el resultado se mantiene, los equipos irán a penales.

Foto: Punto penal, Canal 10. Inspección de la Guardia Republicana en las tribunas del GPC previo al clásico.

Foto: Punto penal, Canal 10. Inspección de la Guardia Republicana en las tribunas del GPC previo al clásico.

Nacional y Peñarol juegan este domingo la gran final del Campeonato Uruguayo 2025. La primera serie resultó con empate 2-2 en el Campeón del Siglo el fin de semana pasado y ahora la definición está abierta.

De sus concentraciones, primero saldrá Peñarol alrededor de 13:50 horas; y luego lo hará Nacional, a las 14:15. Por razones de seguridad, primero arribarán los aurinegros al estadio.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.
Seguí leyendo

Zona de exclusión, vallado y doble control en La Blanqueada: así es el operativo de seguridad por el clásico

Punto penal (Canal 10) informó los posibles equipos de cada uno.

Nacional jugaría con Mejía, Ancheta, Coates, Millán, Romero, Oliva, Boggio, Rodríguez, López, Gómez y Carneiro.

Y Peñarol con Cortés, Milans, Gularte, Herrera, Olivera, Remedi, Sosa, Trindade, Fernández, Silvera y Arezo.

El árbitro del encuentro será Gustavo Tejera. Sus asistentes serán Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto juez será Andrés Martínez. En el VAR estarán Diego Dunajec, Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló.

En caso de que Peñarol salga campeón, no habrá entrega de premios en el lugar, sino que será otro día y eso lo definirá el club más adelante. Si Nacional es campeón, la premiación se desarrollará con normalidad con su público.

Convocados.

Mirá la lista de convocados de Nacional.

image

Mirá la lista de convocados de Peñarol.

image

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
Sociedad

Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
DATOS OFICIALES DE LA IMM

Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
MONTEVIDEO

Una persona fue atropellada por el tren en un cruce con barrera de Paso Molino

Te puede interesar

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.
Nacional – Peñarol

Zona de exclusión, vallado y doble control en La Blanqueada: así es el operativo de seguridad por el clásico
Foto: Punto penal, Canal 10. Inspección de la Guardia Republicana en las tribunas del GPC previo al clásico.
Clásico

Nacional y Peñarol van por el campeonato: juegan desde las 16:30 en el GPC y estos son los posibles equipos
Foto: Punto penal, Canal 10. Previa del clásico en el Gran Parque Central.
Estado del tiempo

¿Llueve a la hora del clásico entre Nacional y Peñarol? Esto adelantó Nubel Cisneros

Dejá tu comentario