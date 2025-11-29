Boda millonaria, tres días de fiesta y una torta rota que llegó en avión y fue arreglada por una repostera uruguaya

La millonaria boda de los paraguayos Ricardo Squef Vierci y Giuliana Tenace se realizó el viernes de noche en la parroquia Candelaria de Punta del Este , con tantos invitados como curiosos que se acercaron a ver un evento promocionado en la previa como una mega boda de tres días que tiraba la casa por la ventana con más de 800 invitados que llegaron de varios países.

El martes y miércoles los invitados fueron recibidos en José Ignacio. La boda se hizo el viernes al caer el Sol y la mega fiesta durante la madrugada de este sábado.

La fiesta tuvo su punto más alto con un show especial del colombiano Carlos Vives.

Una de las notas peculiares fue que la torta de bodas, de cuatro pisos y ultra decorada, viajó desde Brasil en avión y cuando llegó a José Ignacio estaba bastante dañada.

Entonces convocaron a la repostera Adriana D’Albora, quien se encargó de restaurar los cuatro pisos, las partes dañadas y todos los detalles con flores de azúcar, entre otras cosas.

En realidad esa era la torta de fantasía, la que se usa para “la foto”, para el momento del brindis.

La otra torta llegó bien, y la fiesta continúa este sábado y hasta el domingo inclusive, cuando la pareja y los cientos de invitados regresan a casa.