RECIBÍ EL NEWSLETTER
EXPLOTACIÓN SEXUAL

Trata de personas: Paysandú registra un 20% más de denuncias que Montevideo

El fiscal Joaquín Suárez dijo a Subrayado que dicho departamento continúa sin Juzgado Especializado en Género y que los equipos fiscales no están completos, además de haber perdido los refugios que brindaban contención y protección en este tipo de casos.

trata-de-personas-mujer-prostitucion
frontera-uruguay-argentina-puente

Se realizó esta semana en Paysandú un evento donde se abordaron las estrategias y los desafíos para la atención de la trata de personas y la explotación sexual en la que participaron autoridades departamental y nacionales.

El fiscal Joaquín Suárez dijo a Subrayado que hay un 20% más de denuncias de casos de trata de personas en ese departamento que en Montevideo.

Suárez indicó que se trata de un delito muy complejo porque está en el marco del crimen organizado y con componentes de violencia sexual, de género y de explotación laboral.

vientos de 83 km/h afectaron localidades de paysandu: causaron voladuras de techos, caida de tendido electrico y de arboles
Seguí leyendo

Vientos de 83 km/h afectaron localidades de Paysandú: causaron voladuras de techos, caída de tendido eléctrico y de árboles

"Tenemos víctimas muy vulnerables y amenazadas que determinan que generalmente para resguardar estas situaciones no podamos partir de una denuncia, como suele ser cualquier tipo de delito. Necesitamos de los ojos de todos los referentes locales de todos los ámbitos tanto de Migraciones, de Salud, de Educación, del abordaje de redes sociales para poder identificar a estas víctimas".

El fiscal comentó que Paysandú continúa sin Juzgado Especializado en Género y que los equipos fiscales no están completos, además de haber perdido los refugios que brindaban contención y protección en este tipo de casos.

Consultado por Subrayado sobre la cercanía con Argentina y la permeabilidad en el río Uruguay, el fiscal sostuvo que es de muy difícil control y que existen antecedentes de trata por la utilización del río.

Además, señaló que la explotación se realiza de forma virtual, el reclutamiento se realiza por medio de redes sociales, las negociaciones para la trata por medio de aplicaciones y se ejecutan en casas privadas en horas de la noche y en fiestas.

"Es absolutamente vital tener contemplado este mundo digital con todas las dificultades que tiene eso para el control, sino también para poder después unir esos medios de pruebas y llevarlos a juicio para que derive en una condena".

TRATA FRONTERA Y REDES

Temas de la nota

Lo más visto

Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia. 
POR FIRMA FALSA DE ESCRIBANO

Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama
SE MANTENDRÁ POR 12 HORAS

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

Sindicato de la Enseñanza Privada convoca a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19
MBURUCUYÁ Y PIRI

Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas

Te puede interesar

Una mujer de 34 años fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri
LEANDRO GÓMEZ Y PASAJE PEATONAL

Una mujer de 34 años fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri
AUF video
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa brinda conferencia de prensa este jueves a la hora 20: se resolverá la incógnita sobre su continuidad
Organizaciones sociales presentaron medida cautelar de no innovar para frenar búsqueda de petróleo en el mar
MAR LIBRE DE PETROLERAS Y SOCOBIOMA

Organizaciones sociales presentaron medida cautelar de no innovar para frenar búsqueda de petróleo en el mar

Dejá tu comentario