Trata de personas: Paysandú registra un 20% más de denuncias que Montevideo

Se realizó esta semana en Paysandú un evento donde se abordaron las estrategias y los desafíos para la atención de la trata de personas y la explotación sexual en la que participaron autoridades departamental y nacionales.

El fiscal Joaquín Suárez dijo a Subrayado que hay un 20% más de denuncias de casos de trata de personas en ese departamento que en Montevideo.

Suárez indicó que se trata de un delito muy complejo porque está en el marco del crimen organizado y con componentes de violencia sexual, de género y de explotación laboral.

"Tenemos víctimas muy vulnerables y amenazadas que determinan que generalmente para resguardar estas situaciones no podamos partir de una denuncia, como suele ser cualquier tipo de delito. Necesitamos de los ojos de todos los referentes locales de todos los ámbitos tanto de Migraciones, de Salud, de Educación, del abordaje de redes sociales para poder identificar a estas víctimas".

El fiscal comentó que Paysandú continúa sin Juzgado Especializado en Género y que los equipos fiscales no están completos, además de haber perdido los refugios que brindaban contención y protección en este tipo de casos.

Consultado por Subrayado sobre la cercanía con Argentina y la permeabilidad en el río Uruguay, el fiscal sostuvo que es de muy difícil control y que existen antecedentes de trata por la utilización del río.

Además, señaló que la explotación se realiza de forma virtual, el reclutamiento se realiza por medio de redes sociales, las negociaciones para la trata por medio de aplicaciones y se ejecutan en casas privadas en horas de la noche y en fiestas.

"Es absolutamente vital tener contemplado este mundo digital con todas las dificultades que tiene eso para el control, sino también para poder después unir esos medios de pruebas y llevarlos a juicio para que derive en una condena".