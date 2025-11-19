RECIBÍ EL NEWSLETTER
MAR LIBRE DE PETROLERAS Y SOCOBIOMA

Organizaciones sociales presentaron medida cautelar de no innovar para frenar búsqueda de petróleo en el mar

"Los contratos firmados por Ancap son nulos de pleno derecho, y solicitamos a la Justicia que suspenda de inmediato toda actividad que pueda dañar el océano y su biodiversidad", afirman.

petroleo-busqueda-plataforma.jpg

La Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la asociación civil Socobioma presentaron este miércoles una medida cautelar no innovar para frenar la prospección sísmica y la exploración en busca de petróleo en el mar uruguayo.

Ancap tiene firmados siete contratos para la exploración y producción de hidrocarburos en la plataforma continental con las empresas Chevron, Shell, Challenger Energy Group (CEG), APA e YPF firmados entre el 25 de mayo de 2022 y el 7 de marzo de 2024.

Dentro de un período exploratorio de 4 años, están previsto la perforación de un pozo de exploración en el área OFF-6 y la realización de 2.500 km2 de Sísmica 3D en el área OFF-4. Adicionalmente, con el ingreso de Chevron al área OFF-1 se propusieron trabajos exploratorios adicionales (aprox. 3.500 km2 de Sísmica 3D) excediendo en forma significativa los compromisos del contrato. La inversión total estimada supera los 160 millones de dólares.

dinatra convoco a ukg para conocer sus argumentos tras anuncio de cierre en uruguay y despido de 300 trabajadores
Seguí leyendo

Dinatra convocó a UKG para conocer sus argumentos tras anuncio de cierre en Uruguay y despido de 300 trabajadores

"Los contratos firmados por Ancap son nulos de pleno derecho, y solicitamos a la Justicia que suspenda de inmediato toda actividad que pueda dañar el océano y su biodiversidad", afirman las organizaciones promotoras del recurso. "Estos contratos son socioambientalmente disfuncionales: habilitan actividades que generan daño irreversible, contradicen el interés público y violan el orden jurídico ambiental. Un contrato que permite destruir ecosistemas protegidos carece de causa y objeto lícitos", agregan.

Las organizaciones recuerdan que la Ley 19.128 declaran al mar territorial y a la zona económica "santuario de ballenas y delfines" y prohíbe cualquier "agresión o molestia intencional". Sostienen que la prospección sísmica afecta gravemente a ballenas, delfines, peces, tortugas, plancton, pesca artesanal y ecosistemas profundos revelados por la expedición Uruguay Sub-200. "El daño es irreversible si comienza ahora", aseguran.

La Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y Socobioma solicitan a la Justicia que Ancap y las empresas no inicien la prospección sísmica, no realicen perforaciones y no movilicen buques ni equipos hasta que se decida sobre la nulidad absoluta de los contratos.

Temas de la nota

Lo más visto

Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia. 
POR FIRMA FALSA DE ESCRIBANO

Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama
SE MANTENDRÁ POR 12 HORAS

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

Sindicato de la Enseñanza Privada convoca a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19
MBURUCUYÁ Y PIRI

Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas

Te puede interesar

Una mujer de 34 años fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri
LEANDRO GÓMEZ Y PASAJE PEATONAL

Una mujer de 34 años fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri
AUF video
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa brinda conferencia de prensa este jueves a la hora 20: se resolverá la incógnita sobre su continuidad
Organizaciones sociales presentaron medida cautelar de no innovar para frenar búsqueda de petróleo en el mar
MAR LIBRE DE PETROLERAS Y SOCOBIOMA

Organizaciones sociales presentaron medida cautelar de no innovar para frenar búsqueda de petróleo en el mar

Dejá tu comentario