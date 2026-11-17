El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado a una prisión militar de Asunción por orden judicial, luego de las denuncias por los privilegios que habría tenido durante su detención en el regimiento escolta presidencial.

Peña fue trasladado esposado, con casco y chaleco antibalas, en un procedimiento que despertó una fuerte repercusión en Paraguay.

La decisión judicial se produjo después de que trascendieran las condiciones especiales en las que permanecía detenido en el regimiento escolta presidencial. Entre las comodidades denunciadas se mencionaron la instalación de un gimnasio para su uso personal, aire acondicionado y espacios que no forman parte de las condiciones habituales de reclusión.

El caso generó cuestionamientos sobre el trato diferencial que habría recibido el exmandatario y tuvo consecuencias dentro de la estructura militar. El presidente Pedro Alliana dispuso la destitución del comandante del regimiento escolta presidencial.

Con su llegada a Viñas Cué, Peña quedó alojado en un establecimiento militar que cuenta con condiciones de reclusión diferentes a las que tenía anteriormente. Allí permanecerá mientras continúa el proceso judicial y se definen los próximos pasos de la investigación.

Las imágenes del traslado muestran el importante operativo de seguridad desplegado para su ingreso a la nueva prisión.