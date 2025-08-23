Una funcionaria policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos

Una funcionaria policial de 28 años se lanzó al vacío con una bebé de dos meses en brazos desde el balcón de un edificio, ubicado en las inmediaciones de Bartolito Mitre y Baltasar Vargas, en Pocitos.

Según la información a la que accedió Subrayado , la mujer estaba junto a sus tres hijas cuando en un momento sufrió una descompensación e intentó lanzarse con todas.

La mayor, de 12 años, ante las intenciones de la madre logró zafarse y sacarle de sus manos a su hermana de 3 años para pedir ayuda a los vecinos.

Tras ser alertada la Policía del hecho, varios móviles llegaron al lugar y encontraron a la mujer y a la bebé con sangrado en la cabeza. Un equipo médico de emergencia también acudió al llamado y constató la muerte de ambas sobre la hora 22:45 de este viernes.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

Según informó el Ministerio del Interior, la funcionaria policial se encontraba certificada hace aproximadamente 3 años y su último destino había sido el Centro de Comando Unificado (CCU).

Del hecho se enteró al fiscal de Flagrancia de 5º turno, Diego Pérez, y el juez Juvenal Javier, de Familia Especializado de 6º turno, dispuso la entrega de las hijas menores a una familiar responsable y que provisoriamente sean llevadas al Hospital Policial, a donde fueron trasladadas por efectivos de la seccional 10ª de Pocitos. Las niñas son atendidas por el equipo del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito del Ministerio del Interior en coordinación con INAU.