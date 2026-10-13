Tras ser operado de un tumor, León XIV permanecerá varios días internado y cancelaron todas sus audiencias hasta el 20

El papa León XIV fue sometido el martes a una cirugía en la que le extirparon parte del pulmón derecho después de detectarle una masa cancerosa, y "se despertó con normalidad" tras la operación, informó el Vaticano.

Una fuente vaticana señaló que se estaban realizando más pruebas para determinar si el cáncer se había extendido.

La intervención plantea interrogantes sobre si el pontífice de 71 años realizará el largo viaje a América Latina previsto para el mes próximo.

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León XIV fue hospitalizado a primera hora de la tarde en el hospital Gemelli de Roma.

"Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano en un comunicado.

La intervención "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias", añadió.

El comunicado transmitido por el Vaticano está firmado por el médico de referencia del papa, Luigi Carbone, así como por el profesor Stefano Margaritora, que dirige el equipo de cirugía torácica que operó a León XIV.

"El Santo Padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones", apuntó el texto.

Una fuente del Vaticano dijo que el papa había pedido la cena luego del procedimiento.

Varios días hospitalizado

León XIV había ingresado al hospital sonriendo y saludando más temprano el martes, horas antes de la cirugía.

El Vaticano prevé que el papa permanezca varios días en su habitación del décimo piso del hospital Gemelli para recuperarse.

Todas sus audiencias fueron canceladas hasta el 20 de octubre, incluida una gran misa el miércoles para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazado por el cardenal Luis Antonio Tagle.

La legislación de la Iglesia católica no contempla mecanismos especiales en caso de enfermedad del papa, cuyo mandato es vitalicio.

León XIV tiene programada una gira a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. No estaba claro de inmediato qué ocurriría si se viera obligado a una convalecencia más larga.

Robert Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde lo esperan con mucha expectativa.

"Rezaré mucho por él" -

La cirugía marca la primera hospitalización del León XIV desde que se convirtió en jefe de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.

En un anuncio sorpresa tras el rezo del Ángelus el domingo, León dijo a las multitudes reunidas en la plaza de San Pedro que los médicos habían descubierto un nódulo "en una fase muy temprana" durante unos chequeos médicos de rutina.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", explicó.

El Vaticano ha sido históricamente muy hermético sobre la salud de los papas, pero comenzó a ser más transparente durante la enfermedad del predecesor de León XIV, Francisco, un argentino que hablaba abiertamente de sus dolencias.

La noticia suscitó mensajes de apoyo de todo el mundo y se rezó el rosario en la capilla del hospital.

El papa, un hombre muy deportista que juega al tenis, se aloja en una suite especial equipada con una pequeña capilla, una cocina y una sala de reuniones para el personal médico.

En cuanto al viaje a América del Sur, el profesor Federico Venuta, jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Policlinico Umberto I de Roma, precisó a la AFP que "por regla general, se recomienda evitar los viajes en avión durante unos veinte días después de estas intervenciones".

FUENTE: AFP