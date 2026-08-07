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MINISTERIO DE TRABAJO

Tras muerte de trabajador rural por un rayo en Cerro Largo, autoridades advierten riesgos e investigan el caso

El inspector general de Trabajo, Luis Puig, dijo a Subrayado que se realizará una investigación para ver qué elementos surgen. Si se encuentran fallas y se constata que se violó la normativa legal, se hará la correspondiente denuncia en Fiscalía.

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Tras la muerte de un trabajador rural en la octava sección del departamento de Cerro Largo, las autoridades advierten que el empleado de los establecimientos no debe exponerse a riesgos de tormenta eléctrica, viento fuerte o crecida de cauces de agua.

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el exministro de Trabajo, Pablo Mieres, rubricaron el 24 de enero de 2022, el decreto N.º 38/022, referente a la seguridad en el medio rural ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos, considerados como eventos atmosféricos capaces de producir, de forma directa o indirecta, daños a las personas o materiales.

El texto legal obliga a la empresa a tener un protocolo de salud y seguridad en el ámbito rural.

AFP
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Dice que cuando hay lluvia, vientos, tormenta eléctrica u otros cuya magnitud comprometa la seguridad de los trabajadores rurales, se dispondrá, por parte del empleador, la suspensión de las tareas involucradas que conlleven riesgos, mientras subsistan tales condiciones. El empleador podrá sustituir dichas tareas por otras que no impliquen riesgo, determina el artículo 1.

Los protocolos serán adaptados a la realidad de cada empresa y deberán contener, como mínimo, las medidas a adoptar, los sistemas de comunicación para casos de emergencia y los planes de emergencia y contingencia.

La norma establece que los responsables son el empresario, encargado o capataz, quienes deberán difundir y hacer cumplir las indicaciones a los trabajadores a su cargo. Puntualiza, asimismo, que en las medidas preventivas el trabajador debe tener conocimiento general del estado del terreno donde realizará las actividades y que es obligatorio el uso de elementos de protección personal que se ajusten a las condiciones climáticas adversas.

Además, recomienda, entre otras cosas, que, ante eventuales crecidas de arroyos, ríos, cañadas, canales o lagunas provocadas por lluvias intensas y para el caso que fuera necesario realizar tareas a caballo que impliquen el cruce de cauces o el movimiento de ganado en zonas inundables, se deberá utilizar chaleco salvavidas.

Tras la muerte de este trabajador rural, el inspector general de Trabajo, Luis Puig, dijo a Subrayado que se realizará una investigación para ver qué elementos surgen. Si se encuentran fallas y se constata que se violó la normativa legal, se hará la correspondiente denuncia en Fiscalía.

"La primera expresión es qué fatalidad, fue alcanzado por un rayo. No, no es un problema de fatalidad, es de un tema de organización del trabajo. De que ese trabajador desconociendo ese protocolo, de detener las tareas ante un situación de riesgo, se lo mando a desarrollar tareas en el medio rural", comentó.

Y agregó: "Esta situación, nosotros desde la Inspección General de Trabajo la vamos a analizar, van a concurrir los inspectores, vamos a analizar toda la situación. Hoy no podemos adelantar conclusiones en una investigación que recién comienza".

Puig dijo además, que tras diferentes inspecciones en el interior del país, constataron condiciones laborales deplorables en el medio rural.

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