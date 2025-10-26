RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

Tras las lluvias, vuelve a estar soleado este domingo pero baja la temperatura en la noche

Mirá el pronóstico del meteorólogo Nubel Cisneros para este domingo.

SOLEADO-tiempo-nubel-cisneros-sin-nubes-pronostico

Luego de las lluvias, este domingo 26 de octubre comenzó frío pero soleado, solo con algo de nubosidad en las fronteras norte y noreste.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros pronosticó una tarde fresca a templada, con cielo ligeramente nublado.

La temperatura mínima prevista es de 8°C y 12°C, dependiendo de la zona; y la máxima, entre 18°C y 24°C. En particular, en el sur, la mínima es de 8°C y la máxima de 20°C.

Foto cedida a Subrayado. Tormenta en Fray Bentos, Río Negro, este viernes.
Cisneros advierte en su pronóstico que en la noche de este domingo vuelve a bajar la temperatura, dejando tiempo frío. Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MAX: 24ºC
MIN: 8ºC

SUR:

MAX: 20ºC
MIN: 8ºC

ESTE:

MAX: 20ºC
MIN: 8ºC

OESTE:

MAX: 22ºC
MIN: 10ºC

ÁREA METROPOLITANA:

MAX: 18ºC
MIN: 12ºC

