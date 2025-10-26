Tras las lluvias, vuelve a estar soleado este domingo pero baja la temperatura en la noche

Luego de las lluvias, este domingo 26 de octubre comenzó frío pero soleado, solo con algo de nubosidad en las fronteras norte y noreste.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros pronosticó una tarde fresca a templada, con cielo ligeramente nublado.

La temperatura mínima prevista es de 8°C y 12°C, dependiendo de la zona; y la máxima, entre 18°C y 24°C. En particular, en el sur, la mínima es de 8°C y la máxima de 20°C.

Cisneros advierte en su pronóstico que en la noche de este domingo vuelve a bajar la temperatura, dejando tiempo frío. Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país. NORTE: MAX: 24ºC

MIN: 8ºC SUR: MAX: 20ºC

MIN: 8ºC ESTE: MAX: 20ºC

MIN: 8ºC OESTE: MAX: 22ºC

MIN: 10ºC ÁREA METROPOLITANA: MAX: 18ºC

MIN: 12ºC

