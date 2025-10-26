Luego de las lluvias, este domingo 26 de octubre comenzó frío pero soleado, solo con algo de nubosidad en las fronteras norte y noreste.
Tras las lluvias, vuelve a estar soleado este domingo pero baja la temperatura en la noche
Mirá el pronóstico del meteorólogo Nubel Cisneros para este domingo.
El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros pronosticó una tarde fresca a templada, con cielo ligeramente nublado.
La temperatura mínima prevista es de 8°C y 12°C, dependiendo de la zona; y la máxima, entre 18°C y 24°C. En particular, en el sur, la mínima es de 8°C y la máxima de 20°C.
Cisneros advierte en su pronóstico que en la noche de este domingo vuelve a bajar la temperatura, dejando tiempo frío. Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.
NORTE:
MAX: 24ºC
MIN: 8ºC
SUR:
MAX: 20ºC
MIN: 8ºC
ESTE:
MAX: 20ºC
MIN: 8ºC
OESTE:
MAX: 22ºC
MIN: 10ºC
ÁREA METROPOLITANA:
MAX: 18ºC
MIN: 12ºC
