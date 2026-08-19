Tras hundimiento, reparan el pavimento en Pagola y 26 de Marzo, en Pocitos

Este miércoles en la mañana, personal trabaja con máquinas en la reparación del pavimento de la calle Pagola, esquina 26 de Marzo, en el barrio Pocitos.

La zona se encuentra cortada al tránsito mientras se realizan los trabajos.

Consultada por Subrayado, la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, señaló que el hundimiento se debe a un problema de saneamiento.

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Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Subrayado informó este martes que parte del pavimento se había hundido en ese lugar. El hundimiento ocupaba media calzada y se observaba una rajadura en el pavimento.

En el lugar había un cartel que prohibía el paso de vehículos, aunque durante el mediodía del martes algunos autos circulaban de igual modo.