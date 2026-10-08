Tras el temporal de las últimas horas, sigue el tiempo inestable, con lluvias y tormentas en varias zona del país

Temporal con lluvias y tormentas en gran parte del país. Foto: archivo Subrayado.

Nubel Cisneros prevé que este jueves sigan las lluvias y tormentas, en particular en el norte del país. El viernes y el sábado continúa el tiempo inestable, con descenso de temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas en las zonas norte y noreste mejorando rápidamente. En la tarde continuará el tiempo templado con nubosidad variable, en las primeras horas estarán ligeramente inestables las fronteras noreste y este.

El viernes tendremos una mañana fresca y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con aumento de nubosidad, inestable nuevamente por las zonas oeste y norte.

El sábado la mañana estará fresca, permaneciendo ligeramente inestable en las primeras horas la zona costera. La tarde se presentará fresca a ligeramente templada con nubosidad variable. Jueves 8 Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º Viernes 9 Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º Sábado 10 Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º Zona Sur: máxima 18º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

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