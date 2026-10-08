Vientos superaron los 100 km/h en Salto: la tormenta dejó daños y casi 5.000 clientes sin luz

Captura de video. Tormenta en Salto en la noche del miércoles.

Casi 5.000 clientes permanecen sin servicio eléctrico en Salto, a las siete de la mañana de este jueves, debido a la caída del tendido eléctrico provocada por la tormenta de las últimas horas.

El viento alcanzó los 125 kilómetros por hora, según el registro de la Estación Meteorológica de Salto, ubicada en el aeropuerto de Nueva Hespérides. Es la segunda marca más alta del año en esa zona. La primera fue registrada el 18 de julio, cuando el viento llegó a los 123 km/h.

Sobre las 22:00 de este miércoles comenzó un importante temporal de lluvia y viento.

El Centro de Emergencias Departamental recibió cientos de llamados por las consecuencias de la tormenta. Según dijeron desde el Cecoed a Arriba gente (Canal 10), hubo voladura de techos, caída de árboles y rotura de vidrios.

También cayeron ramas y columnas sobre techos de casas. La fuerza de los vientos hizo que un auto fuera arrastrado y terminara en la banquina.

Un estallido de ventanal ocurrió en el liceo N.º 1 de la capital departamental, mientras se brindaban clases.

Durante la madrugada, el comité de emergencias trabajó en distintos puntos de la ciudad para retirar árboles de las calles y columnas del tendido eléctrico.

Las autoridades locales todavía no realizaron una evaluación total de los daños y las cifras oficiales se conocerán sobre el mediodía.

A esta hora, el Comité Departamental de Emergencias está reunido junto al intendente de Salto, Carlos Albisu, para evaluar los daños y monitorear la situación.

Lo ocurrido anoche coincide con la crecida del río Uruguay. Este jueves, las instituciones vinculadas al tema mantendrán una reunión para coordinar acciones.

Las autoridades estiman que entre este jueves y viernes podrían darse los primeros evacuados. La situación podría empeorar la semana que viene si continúa lloviendo en la cuenca media y alta del río.

Río Negro

El intendente de Río Negro Guillermo Levratto también reportó daños por el viento y sobre todo la lluvia en su departamento: