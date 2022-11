Tras dos años de gestión, renunció la presidenta de la Jutep y se abre proceso para designar sucesor

“Siempre es bueno en los organismos multipersonales tenerlos con una integración plena”, afirmó da Silveira. Para el ministro el organismo podrá funcionar provisoriamente con dos miembros, pero “no es el ideal”.

Por otra parte, el ministro de Educación confirmó que la Jutep inició una investigación administrativa para conocer cómo se publicó en la web del organismo declaraciones juradas con información personal, que no debía circular. Un error que afectó al propio ministro y a otros jerarcas.

En la declaración estaban a la vista números de teléfonos y dirección de los inmuebles.

“Personalmente, no me preocupa para nada, tengo una vida muy transparente, muy clara, así que sea lo que sea lo que se haya difundido no es una cosa que me preocupe. Sí me preocupa institucionalmente”, sostuvo. Teniendo en cuenta que la Jutep maneja “información delicada”, para el ministro “si no se dan todas las garantías, es un problema”.