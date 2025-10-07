RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO PUERTO

Transportistas de Carga Terrestre consideran desmedidas las decisiones tomadas por trabajadores de TCP

Ignacio Asumendi dijo a Subrayado que el impacto en el sector es de unos USD 400.000-USD 500.000 por día, derivados de los 500-600 contenedores que se despachan desde TCP a plaza.

El presidente de la Intergremial de Transporte de Carga Terrestre considera desmedido el accionar de los trabajadores de TCP. Además, informó que por las medidas de paralización tomadas por el sindicato, el sector del transporte está perdiendo alrededor de 400 mil dólares diarios.

Ignacio Asumendi dijo a Subrayado que esperaban una resolución para este martes, pero no hubo acuerdo.

"Creemos que las medidas son desmedidas para lo que es algo que se podría discutir tranquilamente como esto de las seis horas, la implementación del sistema y la verdad que nos genera más incertidumbre y no sabemos qué hacer ya, no sabemos a quién recurrir".

Consultado sobre el impacto económico en el sector, Asumendi dijo que es de unos USD 400.000-USD 500.000 por día, derivados de los 500-600 contenedores que se despachan desde TCP a plaza, a parte de los empleos directos e indirectos que generan, uno 11 por cada camión.

Los trabajadores, mientras las tareas están paralizadas, realizan otras actividades fuera del puerto, en algunas terminales operativas o están parados.

El presidente de la intergremial explicó que cuando se levante el conflicto, se generarán sobrecostos ya que tendrán que ponerse al día generando además, aglomeraciones.

