Transportistas de carga estiman en cerca de un millón de dólares las pérdidas por paro de 24 horas en puertos

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) sostiene que ante los paros en Terminal Cuenca del Plata (TCP) se dan pérdidas millonarias por día con una afectación de más de mil camiones en la operativa diaria.

"Nos tiene sumamente preocupados y ocupados, porque tenemos una incertidumbre terrible", aseguró a Subrayado Fernando Piano, secretario ejecutivo de la ITPC.

Los paros afectan los costos de las empresas, ya sea transportistas, exportadores e importadores. Piano reclamó una solución rápida y aseguró que "hay empresas que no aguantan más, no saben si van a cerrar o no", con los costos fijos como seguros, leasing, salarios, BPS y DGI.

Desde ITPC, sostienen que cuando se retoma la actividad tras un paro hay esperan de ocho a diez horas en el Puerto de Montevideo. Piano dijo que hay empresas que no pueden funcionar por falta de materias primas y otras que no pueden cumplir con sus contratos de exportaciones.

El paro en TPC, que opera la terminal de contenedores de la principal terminal portuaria del país, ocasiona un perjuicio de 500.000 dólares por día, mientras que si se considera el paro de 24 horas decretado por el Sindicato Único Portuario (Supra) las pérdidas se calculan en una cifra cercana al millón de dólares, según ITPC.