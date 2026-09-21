RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIAJE NÚMERO 36

Llegó el Capitán Miranda tras nuevo viaje de instrucción; la emoción del reencuentro de la tripulación con familiares

El recorrido fue de 18.358 millas incluyó la visita a 13 puertos en seis países durante casi seis meses de travesía.

velero-capitan-miranda-viaje-36-llegada-puerto-FOCOUY

El velero escuela Capitán Miranda de la Armada Nacional culminó este lunes su viaje de instrucción número 36 con la llegada al Puerto de Montevideo.

El capitán de navío, Gabriel Calimaris, destacó el significado del viaje en el orgullo de representar al país y en la formación del personal naval. Además, valoró la continuidad del legado de la embarcación, que lleva 96 años de servicio.

La travesía la realizaron 81 tripulantes. Hubo seis invitados nacionales y seis extranjeros, de Argentina, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y España.

advertencia amarilla de meteorologia por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h
Seguí leyendo

Advertencia amarilla de Meteorología por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h

El recorrido fue de 18.358 millas incluyó la visita a 13 puertos en seis países. La delegación participó en eventos masivos como los festejos por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos. "Una de las tareas que tenemos encomendadas es llevar un pedacito de Uruguay a todos los lados del mundo", afirmó.

Una particularidad son los dos parrilleros que tiene el velero para hacer actividades en los distintos puertos.

Fueron casi seis meses de travesía con muchos desafíos graduales para que a partir de ahora puedan trabajar en la custodia de las aguas uruguayas. Calimaris aseguró que ir al mar es insustituible para ser marinero.

Ahora, comienzan con las tareas de inspección de todos los sistemas para preparar una nueva travesía.

El reencuentro con los familiares estuvo cargado de emoción, como siempre, cuando se entremezcla el orgullo del objetivo cumplida con las ganas de volver a abrazar a sus hijos, nietos, sobrinos, hermanos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANAL 10

Gran Hermano Uruguay empezó y estos son los 21 jugadores que están en la casa
TEMPORAL EN EL NORTE DEL PAÍS

Árboles caídos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes
Puente internacional

Incautaron USD 190.000, $43.000 y más de 2 millones de pesos argentinos a un conductor en el puente San Martín
MEDIDAS CAUTELARES

Encargado de un edificio de Punta del Este alquilaba apartamento sin consentimiento del dueño: fue imputado
DESDE LAS 21:15

Comenzó Gran Hermano Uruguay; es la 71ª adaptación del reality televisivo más exitoso del mundo

Te puede interesar

Orsi con Lula en Nueva York. Foto publicada por ambos presidentes en sus redes sociales.
MANO A MANO EN ESTADOS UNIDOS

Orsi se reunió con Lula da Silva en Nueva York: "Un referente en la construcción de una región con más integración"
Hombre que mató a golpes al gato de su vecina en Santa Lucía fue condenado a 14 meses de libertad a prueba
canelones

Hombre que mató a golpes al gato de su vecina en Santa Lucía fue condenado a 14 meses de libertad a prueba
Advertencia amarilla de Meteorología por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h
VIENTO SOSTENIDO DE 40-60 km/h

Advertencia amarilla de Meteorología por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h

Dejá tu comentario