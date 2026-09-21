Llegó el Capitán Miranda tras nuevo viaje de instrucción; la emoción del reencuentro de la tripulación con familiares

El velero escuela Capitán Miranda de la Armada Nacional culminó este lunes su viaje de instrucción número 36 con la llegada al Puerto de Montevideo.

El capitán de navío, Gabriel Calimaris, destacó el significado del viaje en el orgullo de representar al país y en la formación del personal naval. Además, valoró la continuidad del legado de la embarcación, que lleva 96 años de servicio.

La travesía la realizaron 81 tripulantes. Hubo seis invitados nacionales y seis extranjeros, de Argentina, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y España.

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El recorrido fue de 18.358 millas incluyó la visita a 13 puertos en seis países. La delegación participó en eventos masivos como los festejos por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos. "Una de las tareas que tenemos encomendadas es llevar un pedacito de Uruguay a todos los lados del mundo", afirmó.

Una particularidad son los dos parrilleros que tiene el velero para hacer actividades en los distintos puertos.

Fueron casi seis meses de travesía con muchos desafíos graduales para que a partir de ahora puedan trabajar en la custodia de las aguas uruguayas. Calimaris aseguró que ir al mar es insustituible para ser marinero.

Ahora, comienzan con las tareas de inspección de todos los sistemas para preparar una nueva travesía.

El reencuentro con los familiares estuvo cargado de emoción, como siempre, cuando se entremezcla el orgullo del objetivo cumplida con las ganas de volver a abrazar a sus hijos, nietos, sobrinos, hermanos.