Transporte metropolitano: detalles del proyecto en el que trabaja el MTOP e incluye un tramo subterráneo por 18 de Julio

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ) trabaja y avanza en un proyecto que busca transformar el transporte metropolitano y reducir los tiempos de viaje.

El proyecto consiste en la generación de dos troncales de alta frecuencia. La línea A, que conectará Camino Maldonado, 8 de Octubre, 18 de Julio y Ciudad Vieja. Y la línea B, que unirá Giannattasio desde El Pinar, avenida Italia y 18 de Julio. Como se indica, ambas líneas confluirán en 18 de Julio.

La idea para esta avenida, es que los ómnibus circulen de forma subterránea y así poder dar protagonismo a nivel de calle, a los coches, bicis y peatones.

Como fue mencionado, el proyecto buscará soterrar 18 de Julio e ir hacia un sistema de ómnibus articulados. El soterramiento iría desde Plaza Independencia hasta casi Eduardo Acevedo. Sin embargo, todavía resta hacer cateos y evaluaciones para finalmente comenzar a realizar las obras.

El proyecto del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), que se presentó en octubre del 2024, es considerado un aporte importante en la obra final, pero ha tenido varios cambios y no será el definitivo que aplicará el gobierno.