El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé un fin de semana con tiempo estable caluroso, veraniego, con máximas que superan los 30º en todo el país. Pero el martes desmejora con lluvias y probables tormentas que ingresan por el litoral oeste y suroeste.

De acuerdo a su informe, la mañana de este sábado se presenta templada con cielo despejado, algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con ambiente caluroso y cielo escasamente nublado, mientras que la noche seguirá con temperaturas agradables.

El domingo tendremos una mañana fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuara cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado y temperaturas agradables en la noche.

Seguí leyendo Fin de semana agradable, soleado y caluroso, con máximas que superan los 30º

El lunes comienza fresco a templado con cielo ligeramente nublado, nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

El martes la mañana fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantendrá el tiempo caluroso y pesado, con pasaje de abundante nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias.

Sábado 28

Zona Norte: máxima 36º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 16º

Domingo 29

Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 35º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 18º

Lunes 30

Zona Norte: máxima 37º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 36º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º

Martes 1 de diciembre

Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 35º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 17º