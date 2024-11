"Transcurrió mucho en lo que hizo el FA, como si ahora no hubiera gobierno", dijo Orsi sobre el debate

El candidato también habló sobre su afirmación de no aumentar impuestos de ser elegido como presidente y si eso contradice a quien sería su ministro de Economía, Gabriel Oddone: “Lo primero y claro es que el presidente voy a ser yo. Y eso es lo que quería también que quedara claro en el debate, que va a haber un presidente. Todo técnico tiene que tener la prudencia que su profesión le indica, pero incluso como mi adversario decía una y otra vez, que no era cierto, yo lo tenía que reiterar, porque no hay que dejar pasar así nomás las cosas”. "Yo no prometo, yo me comprometo", agregó.