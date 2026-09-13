Tragedia: incendio en geriátrico de Chile causó la muerte de 16 ancianos

Un incendio en una casa de reposo al sur de Santiago de Chile dejó 16 ancianos muertos, informaron este sábado las autoridades, al tiempo que señalaron que el geriátrico tenía multas por su mal funcionamiento.

Las llamas comenzaron la noche del viernes y se prolongaron hasta las primeras horas del sábado, cuando fueron extinguidas, en este geriátrico del municipio de Pitrufquén, en la región de Araucanía.

Decenas de bomberos, policías y personal de asistencia llegaron al lugar. Un camión de bomberos se ubicó en la entrada de la casa de acogida de una sola planta y lanzó chorros de agua a las llamas, según imágenes compartidas en redes sociales.

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Videos domésticos muestran enormes llamaradas y humo por encima del inmueble en plena oscuridad de la noche.

Durante la mañana, bomberos aún realizaban el trabajo de recogida y limpieza de escombros y removían techos de calamina metálica que se desplomaron. Policías acordonaron la zona por seguridad.

"Expresamos nuestro dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro", señaló el municipio de Pitrufquén en un comunicado.

En la casa de acogida en Pitrufquén, a 640 km al sur de la capital, había 26 ancianos y solo una cuidadora en el momento del accidente.

El presidente chileno, José Antonio Kast, pidió "conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir".

En su cuenta de X exigió "medidas urgentes" destinadas a "revisar las condiciones" de los geriátricos del país.

"Un lugar irregular"

Diez ancianos sobrevivieron y fueron trasladados al hospital del lugar, informó la alcaldesa Jacqueline Romero en redes sociales municipales. El estado de salud de la decena de sobrevivientes "es bueno", aclaró la alcaldesa. "Ya están en buenas condiciones", dijo.

El incendio "es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (...) haciendo contención a las familias", aseveró Romero.

El municipio de Pitrufquén decretó tres días de duelo.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) ya había alertado de las deficiencias de funcionamiento del geriátrico.

"Era un lugar irregular; desde 2019 que había sido sumariado, ha sido multado, y era reincidente", dijo el funcionario del Seremi José Bravo.

"En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa (...) tenía sumario sanitario", declaró la alcaldesa Romero a canales locales.

Nancy Guevara, vecina del inmueble siniestrado, también denunció que la construcción era irregular. Durante el incendio tuvo que echar agua en su vivienda para evitar que el problema se expandiera a su hogar.

"Yo le dije muchas veces que no construyera ahí porque corría peligro nuestra casa, quedó un espacio muy pequeñito donde dividía las dos casas", contó la mujer a la AFP.

La fiscalía está en fase de investigación desde la madrugada para "determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas" en el hecho, reportó a medios locales el fiscal asignado al caso, Jorge Granada.

Los dueños del hogar privado fueron convocados a declarar.