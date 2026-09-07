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DECENAS MURIERON Y MÁS DE 60 HERIDOS

Tradición en México terminó en tragedia: explosión de un toro cargado de pirotecnia desató el caos durante una fiesta patronal

La potente explosión ocasionó el desplome de paredes y destruyó locales vecinos, cuyos escombros, de acuerdo con medios locales, habrían aplastado a numerosos asistentes.

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Al menos una decena de personas murieron y más de 60 resultaron heridas en México tras una impresionante explosión de pirotecnia en una iglesia.

El accidente ocurrió la noche del sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, en el Estado de México, mientras cientos de personas celebraban una fiesta patronal.

Según videos divulgados por la prensa local, el estallido ocurrió cuando los vecinos celebraban frente a la iglesia la quema del tradicional toro, hecho de caña y cargado de pirotecnia, que es llevado en andas por vecinos de la comunidad.

La potente explosión ocasionó el desplome de paredes y destruyó locales vecinos, cuyos escombros, de acuerdo con medios locales, habrían aplastado a numerosos asistentes.

El domingo la plaza del pueblo estuvo acordonada.

El uso de fuegos artificiales en celebraciones populares es una antigua tradición mexicana que en ocasiones ha provocado tragedias, por estallidos descontrolados durante las fiestas o incendios en los lugares donde se producen, habitualmente fábricas artesanales.

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