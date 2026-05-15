Trabajadores tercerizados del Mides realizan paro de 24 horas por atrasos de hasta dos meses en pago de salarios

Los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizan este viernes un paro de 24 horas en reclamo de adeudos salariales de hasta dos meses y persecución sindical.

Agustina Cappelli, integrante del sindicato del Mides, indicó a Subrayado que el reclamo de los trabajadores "es el cobro de los salarios en tiempo y forma", en un conflicto que se viene dando desde hace más de un año.

Desde el gremio, aseguran que actualmente hay diez organizaciones que presentan atrasos en el pago de los salarios, una situación que afecta a gran parte de los trabajadores tercerizados. Cappelli dijo que algunos casos son atrasos de días, otros de un mes y hasta dos. Hay otros casos de organizaciones que pagaron 30 o 40% de los salarios.

Además, denuncian que "han habido organizaciones que han aplicado lógicas de persecución" contra quienes reivindican o protestan por el pago de salarios, y que han cesado contratos de trabajadores, a quienes, desde el gremio, se logró la reincorporación.

Los trabajadores proponen al Mides generar un fideicomiso para lograr un fondo de reserva para pagar los salarios cuando las organizaciones presenten atrasos.

Consultada sobre las repercusiones del paro en el marco de la alerta roja por personas en situación de calle, Cappelli afirmó que "siempre se echa la culpa a los trabajadores organizados por dejar a las personas en calle", y agregó que "acá hay que pensar algo que es muy importante y es que es el Estado el que no está pudiendo cumplir con el éxito de esta política pública; es el Estado el que está dejando a la gente en calle en estos momentos".