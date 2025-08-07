Trabajadores de la FUS se movilizaron e hicieron acto frente al MEF en el Centro

Foto: Subrayado. Movilización de la FUS frente al MEF. Foto: Subrayado.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) realiza un paro en las mutualistas este jueves, en rechazo a las pautas salariales marcadas por el gobierno.

Los trabajadores que adhirieron a la movilización, se concentraron en el Obelisco a las 9:30 horas y marcharon más tarde hacia el Ministerio de Economía, donde hicieron un acto, en Colonia esquina Paraguay.

La propuesta es que los criterios sean “similares a los históricos: inflación futura con correctivo en más al cabo de los 12 meses, y crecimiento real si la economía experimenta una trayectoria de crecimiento”, señaló.

