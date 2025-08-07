La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) realiza un paro en las mutualistas este jueves, en rechazo a las pautas salariales marcadas por el gobierno.
Trabajadores de la FUS se movilizaron e hicieron acto frente al MEF en el Centro
Los trabajadores que adhirieron a la movilización, se concentraron en el Obelisco y marcharon hacia el MEF, donde hicieron un acto.
Los trabajadores que adhirieron a la movilización, se concentraron en el Obelisco a las 9:30 horas y marcharon más tarde hacia el Ministerio de Economía, donde hicieron un acto, en Colonia esquina Paraguay.
La propuesta es que los criterios sean “similares a los históricos: inflación futura con correctivo en más al cabo de los 12 meses, y crecimiento real si la economía experimenta una trayectoria de crecimiento”, señaló.
Seguí leyendo
Juez declaró el concurso necesario de la herencia de Gustavo Basso y designa un síndico para que la administre
Temas de la nota
Lo más visto
accidente laboral
Un arquitecto murió tras caer de la terraza de un edificio en construcción en La Blanqueada
ARTIGAS
Dos hombres condenados por un fraude millonario con garrafas de supergás de usuarios Mides
LA VÍCTIMA TIENE 11 AÑOS
Hombre intentó abusar de un niño en parque Roosevelt y fue condenado; ya había cometido delitos sexuales
EN SANTA LUCÍA
Condenaron a 14 años de cárcel a un hombre que agredió, privó de libertad y abusó sexualmente a su pareja
centro de montevideo
Dejá tu comentario