centro de montevideo

Trabajadores de la FUS se movilizaron e hicieron acto frente al MEF en el Centro

Los trabajadores que adhirieron a la movilización, se concentraron en el Obelisco y marcharon hacia el MEF, donde hicieron un acto.

Foto: Subrayado. Movilización de la FUS frente al MEF.

Los trabajadores que adhirieron a la movilización, se concentraron en el Obelisco a las 9:30 horas y marcharon más tarde hacia el Ministerio de Economía, donde hicieron un acto, en Colonia esquina Paraguay.

La propuesta es que los criterios sean “similares a los históricos: inflación futura con correctivo en más al cabo de los 12 meses, y crecimiento real si la economía experimenta una trayectoria de crecimiento”, señaló.

