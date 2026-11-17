La familia de Valentina Cancela presentó una demanda civil ante la Justicia por el femicidio de la adolescente ocurrido en Maldonado, en 2023.

Su círculo más cercano, integrado por su madre, su hermana y un grupo de amigas, reclaman al Poder Judicial por no haber dispuesto medidas como tobillera electrónica, tras dos denuncias presentadas antes de que su novio la asesinara.

El abogado de la familia, Ignacio Barlocci, indicó que al darle trámite a la demanda la jueza deberá cuantificar el daño padecido por la adolescente, sus familiares y sus amigas por el femicidio.

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Barlocci sostuvo que la familia realizó dos denuncias, en febrero y en junio de 2023, y que en ninguna hubo medidas cautelares, como prohibición de acercamiento. Valentina fue asesinada a mediados de agosto de 2023. "Se debió haber dispuesto alguna medida de protección", afirmó el abogado.

El representante legal de la familia aseguró que la adolescente padeció violencia física, verbal y violencia sexual durante su relación con el femicida. Barlocci indicó que el daño moral se traduce en ocultar el paradero del cuerpo de Valentina durante varias horas.