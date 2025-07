Trabajador denunció situación irregular en cantera; autoridades analizan citar a responsables tras inspección

"Nos preocupa que en las épocas que estamos se siga persiguiendo, no respetando las leyes y que no se les pague ni siquiera los laudos", dijo Gerardo Morrudo, de Unmtra.

"Hoy inspeccionamos esa cantera y esto me parece que tiene que servir para cómo actuar en estos casos. Nosotros solicitamos que antes que se publique en las redes -no quiere decir que no se publique-, hagan la denuncia específica en el Ministerio de Trabajo. Esta denuncia no se había hecho en el Ministerio de Trabajo. Sabemos que la semana pasada esta cantera tenía una cantidad importante de trabajadores, y casualmente después de esa denuncia hoy nos encontramos con cuatro trabajadores. Y sabemos que fue gente enviada a seguro de paro, se nos dice que bajó la actividad laboral. Nos llama la atención, porque si bajó la actividad laboral, cómo nos decían a su vez que esos cuatro trabajadores trabajaron el feriado y se los pagaron doble. Hay incongruencias que tal vez tengamos que convocar a la empresa a Montevideo para explicar algunas cosas que a simple vista no parecen muy comprensibles", afirmó.

Participaron de la inspección dos equipos.