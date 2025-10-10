Torneo Clausura: Peñarol viaja a Durazno para enfrentar a Miramar Misiones el sábado y Nacional visita a Danubio el domingo

La Mesa Ejecutiva de Primera División fijó los detalles para la décimoprimera fecha del Torneo Clausura que se disputa entre viernes y domingo.

El sábado desde la hora 12.30, Liverpool recibe a Racing. Posteriormente, en el estadio Ubilla de Melo, Cerro Largo recibe a Boston River a partir de la hora 15.00.

Peñarol viaja a Durazno para enfrentar a Miramar Misiones en el estadio Silvestre Landoni a la hora 18:00. El último juego del sábado lo disputan Cerro y Defensor Sporting desde la hora 20:30.

El domingo se cierra la fecha con tres partidos: Montevideo City Torque es local ante Wanderers en el parque Federico Omar Saroldi a la hora 10:00, River Plata visita a Juventud en el parque Artigas de Las Piedras a partir de la hora 13:00 y por último Nacional visita a Danubio en Jardines del Hipódromo a la hora 16:00. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LigaAUF/status/1976671215063650729&partner=&hide_thread=false Es tu turno, . pic.twitter.com/VPqkGXReCx — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) October 10, 2025

Temas de la nota Torneo Clausura