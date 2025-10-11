RECIBÍ EL NEWSLETTER
CÁMARA DE DIPUTADOS

Postergan cambios al secreto bancario: plantearán una nueva redacción al final del debate del presupuesto

Los cambios al secreto bancario que propuso el gobierno en la ley de presupuesto generaron rechazo en la oposición. El FA decidió postergar su debate para el final, con nueva redacción del artículo.

El secreto bancario podría ser levantado por decisión de la DGI. Foto: FocoUy

Los cambios al régimen de secreto bancario que propuso el gobierno de Yamandú Orsi en el proyecto de ley de presupuesto generaron rechazo en la oposición por entender que le daba todo el poder al director de rentas (DGI) para revisar las cuentas bancarias de contribuyentes sin autorización previa de la Justicia.

Ante la posibilidad de que no fuera aprobado durante el debate del presupuesto en la Cámara de Diputados, se propuso como alternativa que la DGI solicite a la Justicia el levantamiento del secreto bancario cuando lo estime conveniente, y que si no había respuesta judicial en un plazo acotado (se manejó la posibilidad de que sean 10 días) la revisión de esas cuentas bancarias quedaba autorizada por defecto.

La oposición tampoco acompañó esta alternativa y si bien el capítulo de cambios tributarios fue votado por los dos diputados de Cabildo Abierto (el nuevo impuesto mínimo global y el IVA Temu), los artículos que flexibilizan el secreto bancario fueron desglosados y se resolvió pasarlos para el final del debate presupuestal en Diputados.

Se espera de aquí al martes de la semana próxima se presente otra redacción que será negociada en la Cámara por el Frente Amplio con la oposición, en particular con Cabildo Abierto, que tiene la llave directa para darle mayoría al oficialismo con sus dos votos.

