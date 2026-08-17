La advertencia naranja cesó, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Mientras, continúa la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, que afecta a 11 departamentos.
Tormentas y lluvias: cesó advertencia naranja pero la de color amarillo afecta a 11 departamentos
En zonas de tormenta puede haber lluvias abundantes, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
"El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", dice el comunicado de Inumet. Rige desde las 17:30 a las 20:30.
Principales localidades :
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.
Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius y San Jorge.
Florida: Cerro Chato.
Lavalleja: José Pedro Varela.
Paysandú: Todo el departamento.
Río Negro: Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.
Rocha: Cebollati, La Coronilla y San Luis Al Medio.
Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Treinta y Tres: Todo el departamento
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