RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Tormentas y lluvias: cesó advertencia naranja pero la de color amarillo afecta a 11 departamentos

En zonas de tormenta puede haber lluvias abundantes, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

lluvia-paraguas-lluvias-tormentas-montevideo
image

La advertencia naranja cesó, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Mientras, continúa la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, que afecta a 11 departamentos.

"El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", dice el comunicado de Inumet. Rige desde las 17:30 a las 20:30.

Principales localidades :

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.

Foto: FocoUy.
Seguí leyendo

Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius y San Jorge.

Florida: Cerro Chato.

Lavalleja: José Pedro Varela.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.

Rocha: Cebollati, La Coronilla y San Luis Al Medio.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Todo el departamento

Temas de la nota

Lo más visto

Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas
pronóstico

Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas
TREINTA Y TRES

Choque frontal entre una camioneta y un camión causó cuatro muertos en el kilómetro 300 de la ruta 8
no quiso denunciar

Chofer de Coetc desvió el recorrido del ómnibus tras pedido de hinchas de Peñarol: esto fue lo que dijo ante la Policía
norte de río de janeiro

Diez personas murieron tras el vuelco de un ómnibus en una zona de montañas en Brasil
MONTEVIDEO

Fiesta de alumnos de un colegio terminó con tres jóvenes rapiñados cerca del CDS: el padre de uno de ellos contó cómo fue

Te puede interesar

Policía de Rivera investiga el hallazgo del cuerpo de un joven maniatado y con signos de violencia
BARRIO PICADA DE MORA

Policía de Rivera investiga el hallazgo del cuerpo de un joven maniatado y con signos de violencia
Choque frontal entre una camioneta y un camión causó cuatro muertos en el kilómetro 300 de la ruta 8 video
TREINTA Y TRES

Choque frontal entre una camioneta y un camión causó cuatro muertos en el kilómetro 300 de la ruta 8
Foto: Subrayado. 
MONTEVIDEO

Fiesta de alumnos de un colegio terminó con tres jóvenes rapiñados cerca del CDS: el padre de uno de ellos contó cómo fue

Dejá tu comentario