advertencia

Tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes ingresan por el litoral: Inumet emitió advertencia amarilla

La advertencia comenzará a regir a las 14:30 en el litoral oeste y abarcará gran parte del país. Mirá el detalle.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

LLUVIA-PARAGUAS-TIEMPO-PRONÓSTICO-TORMENTA.jpg

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que comenzará a regir a partir de las 14:30 de este jueves en el litoral oeste del país. Será actualizada a las 16:30.

Según informó el organismo, se dará una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable, que generará tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En zonas afectadas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Inumet indicó que se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia y que se continuará monitoreando la situación ante eventuales cambios.

image

Advertencia amarilla.

Las localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim y Tomás Gomensoro.

Colonia: todo el departamento.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.

Florida: 25 de Agosto, Cardal e Independencia.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

San José: Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: todo el departamento.

