Aviso del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advierte por tormentas puntualmente fuertes desde este viernes hasta el domingo por la tarde, que comienza a mejorar.
Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé que se registren tormentas puntualmente fuertes que estarán acompañadas por actividad eléctrica y lluvias abundantes.
La desmejora comenzará en el suroeste del país para desplazarse luego hacia el este con tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes.
El sur del río Negro podrá alcanzar acumulados de 40 a 60 mm o puntualmente superiores en 12 horas. En estas zonas también se esperan rachas de vientos fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.
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