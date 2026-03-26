Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro

Aviso del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advierte por tormentas puntualmente fuertes desde este viernes hasta el domingo por la tarde, que comienza a mejorar.

La desmejora comenzará en el suroeste del país para desplazarse luego hacia el este con tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes.

El sur del río Negro podrá alcanzar acumulados de 40 a 60 mm o puntualmente superiores en 12 horas. En estas zonas también se esperan rachas de vientos fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

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