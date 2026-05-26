El presidente Orsi encabezó este martes en la Escuela Naval el acto de ascenso a contralmirantes de cinco oficiales de la Armada Nacional.
Orsi encabezó acto de ascenso a cinco contralmirantes de la Armada Nacional
El presidente Orsi encabezó este martes el acto de ascenso a contralmirantes de cinco oficiales de la Armada Nacional. Recibieron la espada oficial y una condecoración.
Los oficiales recibieron la espada oficial y una condecoración por el ascenso, y posaron luego para una foto con el presidente.
Los nuevos contralmirantes son César Richardi, Francisco Risso, Ismael González , Frederic Fontanot y Rodrigo Marqués.
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