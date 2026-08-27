El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una advertencia naranja y otra amarilla por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas. Se actualizará a las 14:00.
Tormentas fuertes y puntualmente severas: Inumet amplía la zona de doble advertencia naranja y amarilla
Inumet emitió una doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas. Alcanza a una gran parte del país.
La advertencia naranja señala que el área será afectada por tormentas fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
En tanto, la advertencia amarilla indica que se esperan tormentas puntualmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Tormentas y lluvias: cesó advertencia naranja pero la de color amarillo afecta a 11 departamentos
Advertencia naranja
Mirá las localidades afectadas por la advertencia naranja.
Cerro Largo: todo el departamento.
Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.
Florida: Cerro Chato.
Lavalleja: José Pedro Varela.
Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.
Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Puimayen y San Luis al Medio.
Tacuarembó: Achar, Ansina, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco y Sauce de Batoví.
Treinta y Tres: todo el departamento.
Advertencia amarilla
Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.
Canelones: Atlántida, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Migues, Montes, Parque del Plata, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Soca y Tala.
Colonia: Florencio Sánchez y Ombúes de Lavalle.
Durazno: Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.
Flores: todo el departamento.
Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordóñez, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.
Maldonado: todo el departamento.
Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.
Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo, Rocha y Velázquez.
San José: Capurro, Juan Soler, Mal Abrigo, Rodríguez y San José de Mayo.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
Paysandú: Chapicuy.
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
Salto: Albisu, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Quintana, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Tacuarembó y Tambores.
Dejá tu comentario