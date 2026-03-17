Tormentas fuertes ingresan por la costa e Inumet amplía advertencia amarilla

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) publicó una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que actualizará a la hora 16:00.

El fenómeno responde a una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, señaló el organismo.

Y agregó: “Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”.

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Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia.

Montevideo: todo el departamento.

Canelones: todo el departamento.

Colonia: todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Fray Marcos, Independencia, Mendoza y Mendoza Chico.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Aiguá, Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Cabo Polonio, Castillos, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.