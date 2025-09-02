Topolansky instó a "construir entre todos" porque "no nos conviene a ninguno que el Uruguay quede sin presupuesto"

El exvicepresidenta y exsenadora, Lucía Topolansky , analizó este martes la negociación política que deberá emprender la bancada del Frente Amplio en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría parlamentaria propia, para aprobar el proyecto de ley de presupuesto quinquenal del gobierno de Yamandú Orsi.

Topolansky indicó que independientemente del resultado del balotaje, el escenario político en el Parlamento sería el mismo que en la actualidad. La referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) instó a "tirios y troyanos" a ponerse "las pilas", porque "de ahora en más, lo que nos dijo la ciudadanía es: 'acordad, conversad, etc.'".

A los legisladores, recomendó "poner mucha voluntad de conversación, escuchar y sacar las cosas adelante. No puede ser un obstáculo", y destacó el rol de la vicepresidencia de la República en la organización del funcionamiento del Parlamento, en la coordinación de las cámaras y la Asamblea General.

Topolansky vaticinó un trabajo duro para el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, como presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. "Va a tener que hablar con todos los actores", dijo y adelantó que ahora comenzarán a recibir a todos los incisos del presupuesto. "Uno recibe miles de delegaciones y todas tienen un cachito de razón, pero la frazada es limitada", afirmó y recordó sus 22 años de experiencia en el tema.

La exsenadora se comprometió con sus compañeros de bancada a colaborar en diseñar una estrategia para el tratamiento de determinados puntos, pero "ellos tienen que poner la cara, el compromiso y conseguir los aliados". Al referirse a la oposición, expresó: "no nos conviene a ninguno que el Uruguay quede sin presupuesto, es un problema país" independientemente del partido político y agregó: "acá tenemos que construir entre todos, porque yo no sé si la realidad de no tener mayoría no se instaló de aquí en más en el Uruguay".

"Creo que socios tienen que ser todos. Algunos serán en un punto y otros serán en otros, porque no hay un acuerdo de coalición, pero sí hay un acuerdo país, un acuerdo de sentido común. Esto es para la gente. Los países precisan organizar su presupuesto del quinquenio y esa es una responsabilidad colectiva", reflexionó.