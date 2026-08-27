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VELATORIO EN EL PALACIO LEGISLATIVO

Topolansky definió a Rada como "un personaje de la historia, de la cultura nacional, el más importante en este momento"

En tanto, el ministro Mahía dijo que "Rada es, a partir de hoy una leyenda, para el Uruguay y es un justo homenaje". La presidenta del INAU aseguró que trascendía generaciones.

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La exvicepresidenta Lucía Topolansky fue este jueves hasta el Salón de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo a la despedida de Ruben Rada, fallecido el miércoles a los 83 años por complicaciones de una neumonía.

Topolansky aseguró que es un homenaje más que merecido y lo definió como "un personaje de la historia, de la cultura nacional, el más importante probablemente en este momento". "Un hombre increíble, una lástima", agregó.

En tanto, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, indicó que es un homenaje justo y reconoció su trayectoria. "Rada es, a partir de hoy una leyenda, para el Uruguay y es un justo homenaje", sostuvo.

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Mahía valoró el significado de Rada para la identidad del candombe, el afro y la cultura uruguaya, y destacó su capacidad de resiliencia, su trayectoria de vida y su aporte el país, que trascendió fronteras. "El pueblo uruguayo siente hoy mucho dolor, pero lo va a llevar siempre en el corazón", afirmó.

Además, la presidenta del INAU, Claudia Romero, instó a transformar este día en lo que era Rada, en alegría, y que "trascendía las generaciones, podía llegarle a todos". Valoró su llegada a los niños con "buena música".

"Rada es la identidad, es una parte de todos nosotros. Rada se queda, es como parte de nuestra cédula, de nuestro pasaporte, de lo que nosotros sentimos que es y que nos marca", reflexionó.

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