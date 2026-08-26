"Para nosotros era inmortal, nunca imaginamos este desenlace", aseguró autor de la biografía de Rada

El escritor Fernando Peláez, autor de la biografía de Ruben Rada, publicada en 2013, se mostró "muy conmocionado" por el fallecimiento del músico uruguayo este miércoles a los 83 años.

"Para nosotros era inmortal, nunca imaginamos este desenlace", aseguró. Peláez mencionó los proyectos que tenía por delante Rada como el homenaje a Totem y un par de libros más de los ambos estaban conversando.

El autor destacó la capacidad de resiliencia de Rada a lo largo de su vida, con una trayectoria de siete décadas, desde sus trabajos en clubes de bochas haciendo imitaciones hasta llegar a ser un artista de reconocimiento mundial.

Peláez valoró el conocimiento de Rada sobre la música y músicos de todo el mundo, de todos los estilos. "Fue muy fácil" escribir sobre Rada, aseguró. El escritor tenía una investigación previa que complementó con más de diez reuniones de casi tres horas cada una, en las que además de pasarla bien y de las risas, aprendió mucho sobre la vida de Rada.

El autor definió a Rada como "uno de los artistas más relevantes, más descollantes de la historia de nuestro país, un cantante y compositor extraordinario, un showman notable con capacidad de humor, y el principal embajador del candombe en el resto del planeta".