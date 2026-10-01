RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTERIOR DEL PAÍS

"Toma tú que te toca a ti": declaran patrimonio inmaterial de Rocha la forma de hablar del departamento

"Si algo nos identifica casi sin ninguna duda es nuestra manera particular de hablar una lengua como el español", dijo el docente impulsor de esta resolución.

vista-aerea-rocha-1

El gobierno de Rocha declaró como patrimonio inmaterial de ese departamento la forma de hablar de los oriundos de ese punto del país. "Tira tú que te toca a ti" es una de las frases registradas.

El docente Néstor de la Llana es uno de los impulsores de este reconocimiento de los modos rochenses. "Mucha gente había peleado" desde hacía mucho tiempo por esto, aseguró.

"Si algo nos identifica casi sin ninguna duda es nuestra manera particular de hablar una lengua como el español, no solo a través de giros, como el 'tira tú que te toca a ti', sino también a través de algunas palabras que se pueden usar en otros departamentos, pero tienen un uso más arraigado, más conservado y dilatado en el tiempo aquí, en este territorio", explicó.

La camioneta que atropelló al adolescente que iba en bicicleta. Foto: Willan Dialutto, Subrayado.
Seguí leyendo

Adolescente de 16 años murió atropellado por una camioneta cuando circulaba en bicicleta por la ruta 15

Un vecino de Rocha también habló sobre lo que significa este lenguaje para los locales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PENA DE MUERTE EN ESTADOS UNIDOS

Falla dos veces la primera ejecución de una mujer en 200 años en Tennessee, Estados Unidos
EN UNA OBRA EN EL CENTRO

Bomberos rescataron a un trabajador que cayó desde dos metros de altura luego de que un muro cediera sobre él
A PARTIR DE 2027

Nombrarán a Marcos Carámbula embajador en Palestina: "Una figura de primerísimo nivel", dijo el canciller
ANALIZAN VIDEO

Violencia carcelaria: investigan pelea entre reclusos en Santiago Vázquez
MONTEVIDEO

Retroexcavadora rompió un caño y se produjo una fuga de gas en el barrio Aguada; la situación fue controlada

Te puede interesar

Fiscalía de Paysandú. Foto: archivo. 
INTENTO DE FEMICIDIO

Prisión preventiva para el hombre que intentó matar a su pareja de un disparo en Paysandú
Operación Golfo terminó con 32 detenidos en 32 allanamientos realizados en Colonia, Canelones y Montevideo
PARTICIPARON MÁS DE 100 POLICÍAS

Operación Golfo terminó con 32 detenidos en 32 allanamientos realizados en Colonia, Canelones y Montevideo
Orsi anunció la apertura del mercado de Indonesia para las exportaciones de cítricos, soja y trigo de Uruguay
"BUENAS NOTICIAS", DESTACÓ

Orsi anunció la apertura del mercado de Indonesia para las exportaciones de cítricos, soja y trigo de Uruguay

Dejá tu comentario