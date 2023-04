"Todos somos parte": el mensaje de animalistas que se manifestaron contra las jineteadas

“Queremos denunciar lo que es la indiferencia frente al dolor de los animales. La mayoría no sabe por qué son buenas las jineteadas, no hay buenas razones para sostenerlas. Hay una indiferencia a esto, que parece que no nos estamos dando cuenta que somos nosotros, los montevideanos, los que estamos sosteniendo con nuestra indiferencia, con nuestra entrada, una actividad como las jineteadas”, explicó.