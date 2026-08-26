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DESCARTÓ TENSIONES EN CANCILLERÍA

"Todo lo que se tenía que hablar sobre el tema ya se ha hablado", dijo Lubetkin tras dichos de Csukasi sobre Netanyahu

El canciller aseguró que "es inexistente un escenario de tensionamiento dentro de Cancillería" y que con la viceministra trabaja "estupendamente en un ámbito de cooperación".

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El canciller Mario Lubetkin se refirió este miércoles a los dichos de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, quien la semana pasada en una entrevista por streaming dijo que si el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitara Uruguay la Policía debería proceder a su detención ante la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

"Todo lo que se tenía que hablar sobre el tema ya se ha hablado", afirmó. "En verdad, yo creo que se está creando un escenario inexistente", agregó. Lubetkin fue consultado sobre las expresiones del presidente Yamandú Orsi y dijo: "habló el presidente de la República, no soy comentarista del presidente de la República".

Lubetkin recibió este miércoles las cartas figuradas del nuevo embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet. "Estuve con él esta mañana y fueron todos elementos de protocolo como tenemos con cualquier país del mundo", indicó. En su cuenta de X, la embajada israelí destacó que se reafirma "el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre Israel y Uruguay".

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El canciller expresó tener "mucha confianza" en las reuniones que mantendrá el presidente Orsi con los líderes políticos y destacó la importancia de que Uruguay tenga una política de Estado en temas internacionales, y de ahí la articulación y el intercambio entre los principales dirigentes.

Consultado sobre el clima interno en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller sostuvo que "es inexistente un escenario de tensionamiento dentro de Cancillería. Con la viceministra trabajamos estupendamente en un ámbito de cooperación". Al ser preguntado si había tensiones, Lubetkin dijo que "son las tensiones diarias del trabajo, lo tenemos en todos lados; no le demos más dimensión".

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