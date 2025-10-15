RECIBÍ EL NEWSLETTER
PREOCUPA EFECTO CONTAGIO

Especialista en género percibe "aumento de registro del mismo tipo de modalidades femicidas" tras caso Morosini

La psicóloga especializada en género, Anabel Beniscelli, expresó preocupación por el posible 'efecto contagio'. Reclamó la ratificación del acuerdo en el Mercosur para proteger a mujeres víctimas de violencia.

Anabel-beniscelli-PSICOLOGA-GENERO

Uruguay ratificó un tratado propuesto en el Mercosur para brindar protección internacional a mujeres víctima de violencia, pero la falta de ratificación de otros países miembro impiden que se active.

La academia manifiesta preocupación por la no instrumentación de este recurso y por el posible efecto contagio de la violencia luego del caso Morosini, el hombre que secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y los mató tras arrojarse en auto a un arroyo en Río Negro.

El tratado está ratificado por Uruguay y por Chile pero falta la ratificación de otros países del Mercosur y estados asociados, afirmó Anabel Beniscelli, psicóloga especializada en género. Recordó que el acuerdo surgió en el ámbito del Parlasur al considerar la permeabilidad de las fronteras de los países de la región que integran el bloque.

directora general de salud advierte por efectos digestivos, abdominales asociado a consumo de capsulas para bajar de peso
Seguí leyendo

Directora general de Salud advierte por "efectos digestivos, abdominales" asociado a consumo de cápsulas para bajar de peso

El objetivo es tener medidas conjuntas de protección a las mujeres víctimas de violencia que huyen de un país a otro en busca de mayor distancia y seguridad, afirmó Beniscelli.

Además, existe preocupación en la academia por el posible "efecto contagio". "Desde el punto de vista de la psicología, ningún acto heroico pasa por tomar el poder en sus manos y tomar la justicia por mano propia", afirmó.

A partir del caso Morosini, Beniscelli indicó que "ha habido un aumento de registro de este mismo tipo de modalidades femicidas".

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
asesinatos en argentina

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención
PLANIFICÓ FUGARSE

Hallan en Salto el auto de Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra, y el crimen del remisero
cerca de maracaná

Encuentran el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en el barrio Las Torres
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay: los detalles del programa que se estrena en 2026 por la pantalla de Canal 10

Te puede interesar

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención video
HOTEL BERLÍN-GUALEGUAYCHÚ

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención
Especialista en género percibe aumento de registro del mismo tipo de modalidades femicidas tras caso Morosini video
PREOCUPA EFECTO CONTAGIO

Especialista en género percibe "aumento de registro del mismo tipo de modalidades femicidas" tras caso Morosini
Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
ARGENTINA

Pablo Laurta se negó a declarar sobre el homicidio del remisero Martín Palacios; será trasladado a Córdoba

Dejá tu comentario