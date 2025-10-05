Todo el país bajo advertencias por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Rige doble advertencia de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes , hasta la hora 10:45.

Un frente frío ingresa por el litoral oeste del país generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas.

En zonas de tormentas podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones (abundantes/copiosas), caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

Canelones: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Puntas de Valentín, Salto y Termas del Daymán.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

Las localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Diego Lamas y Sequeira.

Rivera: Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.