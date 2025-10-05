RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA LA HORA 10:45

Todo el país bajo advertencias por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Meteorología indicó que el fenómeno podrá ocasionar rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones (abundantes/copiosas), caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

tormenta-electrica-montevideo-palacio-salvo

Un frente frío ingresa por el litoral oeste del país generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas.

En zonas de tormentas podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones (abundantes/copiosas), caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algun evento importante de tormentas fuertes, anuncio nubel cisneros
Seguí leyendo

"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

Canelones: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Puntas de Valentín, Salto y Termas del Daymán.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

Las localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Diego Lamas y Sequeira.

Rivera: Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón
SAN CARLOS

Un choque entre una moto y un auto dejó una joven de 20 años fallecida y otra de 24 herida
INUMET

Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
TRES DETENIDOS

Incautaron 130 kilos de hachís en maniobra con aires acondicionados en terminal de carga de Carrasco
LAVALLEJA

Intentó ingresar droga a la cárcel pero la perra de la Brigada Antidrogas la delató y terminó condenada

Te puede interesar

Diego Rivero Camanduli vía Isla Brum
CECOED SE REÚNE ESTE DOMINGO

Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
RIGE HASTA LA HORA 14:30

Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental
NUEVA PALMIRA

Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental

Dejá tu comentario