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70 AÑOS DE CANAL 10

"Todo el Mundo Tiene", el asado de amigos que se hizo clásico

Con la producción de Ricardo Artola y la participación de Fata Delgado, Marcelo Fernández, Carla Lorenzo, Bananita González y Martín Angiolini, el ciclo vio desfilar a artistas, políticos y comunicadores.

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Canal 10 puso en pantalla un programa que convirtió una mesa de amigos en un clásico de los sábados: "Todo el Mundo Tiene".

Hay formatos que funcionan justamente porque parecen simples. "Todo el Mundo Tiene" es uno de esos: la idea de sentar a un grupo alrededor de una mesa, como en un asado de amigos, y dejar que la charla fluya entre anécdotas, música y humor. Sin grandes artificios, se ganó un lugar en las tardes y noches del fin de semana uruguayo. Con la producción de Ricardo Artola y la participación de Fata Delgado, Marcelo Fernández, Carla Lorenzo, Bananita González y Martín Angiolini, el ciclo vio desfilar a artistas, políticos y comunicadores que, de sobremesa, contaron anécdotas entre canciones y parrilla.

En el camino a los 70 años de Canal 10, el programa aparece como una muestra de una forma de hacer televisión muy de la casa: cercana y distendida. La clase de espacio al que uno llega haciendo zapping y se queda, enganchado con la charla, como si estuviera en la mesa con ellos.

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