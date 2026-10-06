Canal 10 puso en pantalla un programa que convirtió una mesa de amigos en un clásico de los sábados: "Todo el Mundo Tiene".
"Todo el Mundo Tiene", el asado de amigos que se hizo clásico
Con la producción de Ricardo Artola y la participación de Fata Delgado, Marcelo Fernández, Carla Lorenzo, Bananita González y Martín Angiolini, el ciclo vio desfilar a artistas, políticos y comunicadores.
Hay formatos que funcionan justamente porque parecen simples. "Todo el Mundo Tiene" es uno de esos: la idea de sentar a un grupo alrededor de una mesa, como en un asado de amigos, y dejar que la charla fluya entre anécdotas, música y humor. Sin grandes artificios, se ganó un lugar en las tardes y noches del fin de semana uruguayo. Con la producción de Ricardo Artola y la participación de Fata Delgado, Marcelo Fernández, Carla Lorenzo, Bananita González y Martín Angiolini, el ciclo vio desfilar a artistas, políticos y comunicadores que, de sobremesa, contaron anécdotas entre canciones y parrilla.
En el camino a los 70 años de Canal 10, el programa aparece como una muestra de una forma de hacer televisión muy de la casa: cercana y distendida. La clase de espacio al que uno llega haciendo zapping y se queda, enganchado con la charla, como si estuviera en la mesa con ellos.
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