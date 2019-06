Toda Alemania se pregunta: ¿Angela Merkel tiene un problema de salud?

La canciller parecía estar afectada por algún tipo de convulsión. Se tomaba las mano en un intento por frenar la agitación

Embed

Luego de la viralizacion del video y de los comentarios, ella tuvo que salir a dar explicaciones y desmentir que tenga problemas de salud.

"Estoy bien, me tomé al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", dijo la canciller al ser preguntada por esa cuestión en una rueda de prensa junto a Zelenski.

"Está totalmente a salvo", agregó el mandatario ucraniano.

El pasado octubre, tras una serie de derrotas de su bloque conservador en comicios regionales, anunció que no optará a un nuevo mandato tras la presente legislatura, que previsiblemente acabará en 2021.

Merkel ya organizó su relevo como líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) tras 18 años al frente del partido.

En diciembre del año pasado fue elegida para la jefatura del partido Annegret Kramp-Karrenbauer, leal a la línea de Merkel aunque con un perfil más derechista que ésta.