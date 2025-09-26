Policía Caminera informó que con motivo del concierto de la banda argentina "La Renga" que tendrá lugar este sábado 27 de setiembre en la ciudad de Colonia del Sacramento, se desplegará un operativo especial ya que se estima la presencia de 30.000 personas.
Toca La Renga en Colonia: esperan 30.000 personas y Caminera prepara operativo especial
El concierto tendrá lugar este sábado en el estadio Prof. Alberto Supicci. El operativo comienza en las primeras horas y finalizará cuando el público se retire del predio.
Caminera contará con diferentes puntos de control desde primeras horas, sobre las rutas 1 y 21, con móviles apostados en tareas de prevención, patrullas de motociclistas que recorrerán permanentemente las mencionadas vías, principalmente a los ingresos a la ciudad.
Este dispositivo continuará hasta que el público asistente finalice su retiro de dicho espectáculo.
Seguí leyendo
Imputaron al conductor de la moto que atropelló a la niña de 5 años en Nuevo París; cumplirá prisión preventiva
Lo más visto
PERSECUCIÓN DE POLICÍA CAMINERA
Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
José Gestal y Rivera
Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho, ocurrió en la zona de Buceo
INTERNADOS EN OBSERVACIÓN
El presidente de ASSE Álvaro Danza y el gerente general sufrieron un accidente de tránsito en ruta 8
POR 90 DÍAS
Gomería de La Paz: expareja de la dueña cumplirá prisión preventiva por incendio intencional
Müller y Blanes
Dejá tu comentario