RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE SÁBADO

Toca La Renga en Colonia: esperan 30.000 personas y Caminera prepara operativo especial

El concierto tendrá lugar este sábado en el estadio Prof. Alberto Supicci. El operativo comienza en las primeras horas y finalizará cuando el público se retire del predio.

colonia-del-sacramento-ciudad-cartel-acceso

Policía Caminera informó que con motivo del concierto de la banda argentina "La Renga" que tendrá lugar este sábado 27 de setiembre en la ciudad de Colonia del Sacramento, se desplegará un operativo especial ya que se estima la presencia de 30.000 personas.

Caminera contará con diferentes puntos de control desde primeras horas, sobre las rutas 1 y 21, con móviles apostados en tareas de prevención, patrullas de motociclistas que recorrerán permanentemente las mencionadas vías, principalmente a los ingresos a la ciudad.

Este dispositivo continuará hasta que el público asistente finalice su retiro de dicho espectáculo.

imputaron al conductor de la moto que atropello a la nina de 5 anos en nuevo paris; cumplira prision preventiva
Seguí leyendo

Imputaron al conductor de la moto que atropelló a la niña de 5 años en Nuevo París; cumplirá prisión preventiva
Temas de la nota

Lo más visto

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las dos de la tarde de este jueves en Florida.
PERSECUCIÓN DE POLICÍA CAMINERA

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
José Gestal y Rivera

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho, ocurrió en la zona de Buceo
INTERNADOS EN OBSERVACIÓN

El presidente de ASSE Álvaro Danza y el gerente general sufrieron un accidente de tránsito en ruta 8
POR 90 DÍAS

Gomería de La Paz: expareja de la dueña cumplirá prisión preventiva por incendio intencional
Müller y Blanes

Un trabajador se amputó un dedo y se lesionó otros dos en un accidente laboral en Parque Rodó

Te puede interesar

Foto: Subrayado. El Pelón es llevado ante el fiscal en Ciudad de la Costa este viernes.
audiencia a las 18:00

El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado y será imputado
Imputaron al conductor de la moto que atropelló a la niña de 5 años en Nuevo París; cumplirá prisión preventiva
POR EL PLAZO DE 90 DÍAS

Imputaron al conductor de la moto que atropelló a la niña de 5 años en Nuevo París; cumplirá prisión preventiva
Análisis de credibilidad de presuntos abusadores y homicidas: así es la sala de la Policía que analiza gestualidades video
informe especial

Análisis de credibilidad de presuntos abusadores y homicidas: así es la sala de la Policía que analiza gestualidades

Dejá tu comentario