Un delincuente intentó rapiñar este lunes un local de venta de celulares, ubicado en la esquina de General Artigas y 18 de Julio, en la ciudad de San José de Mayo.
Tiroteo en San José: un delincuente abatido por policías en intento de rapiña; una empleada fue baleada
El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad de San José de Mayo. La mujer baleada fue operada y está fuera de peligro.
El rapiñero ingresó armado al local y disparó dos veces. Las balas impactaron en una empleada del comercio que resultó herida en el abdomen y en un brazo.
El local está ubicado frente a la sucursal del Banco República (BROU) sobre la plaza principal, 33 Orientales, en pleno centro de la capital departamental. Policías de particular, que en ese momento se encontraban en la entidad bancaria, escucharon los detonaciones, salieron y dispararon contra el delincuente.
El rapiñero resultó baleado de gravedad en la cabeza, ingresó al CTI, donde falleció. Mientras que la empleada del comercio, fue operada y está fuera de peligro.
